Як легко очистити мікрохвильову піч: Ефективні поради

Мікрохвильова піч стала незамінним приладом на сучасній кухні, пропонуючи зручність у приготуванні та розігріванні їжі. Однак, як і будь-який інший побутовий прилад, вона потребує регулярного чищення для підтримання оптимальної роботи.

В'їдливі залишки їжі та жирні плями часто пристають до стінок мікрохвильової печі, створюючи проблему для багатьох. UAportal розповідає про два простих, але ефективних способи вирішення цієї проблеми.

Окріп, харчова сода та оцет

Перший спосіб полягає у використанні суміші окропу, харчової соди та оцту. Приготуйте дві склянки окропу, а потім розчиніть у воді по чайній ложці харчової соди та оцту. Перелийте розчин у посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі, і встановіть максимальну потужність.

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Залиште посуд нагріватися протягом 15 хвилин, не відкриваючи дверцята мікрохвильової печі. Після цього рекомендується почекати ще 10 хвилин. Потім м'якою ганчіркою обережно потріть стійкі плями, які розм'якли під дією нагрітого розчину.

Апельсинова цедра

Для більш комплексного підходу, другий спосіб спрямований не лише на забруднення, але й на усунення неприємних запахів. Почніть зі змішування апельсинової цедри з двома склянками води в посудині для мікрохвильової печі.

Помістіть ємність у мікрохвильову піч і встановіть її на повну потужність на 15 хвилин. Після закінчення зазначеного часу обережно вийміть посуд і протріть внутрішні поверхні мікрохвильової печі чистою ганчіркою, ефективно видаляючи як бруд, так і небажані запахи.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

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