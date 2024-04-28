Як легко очистити духову шафу: ефективні поради

Втомилися боротися зі стійким нагаром і жиром у вашій духовці? UAportal дізнався про лайфхаки, які пропонують ефективні та практичні рішення для отримання блискучої чистоти духової шафи з мінімальними зусиллями.

Оцет і харчова сода

Приготувати пасту змішавши в рівних частин оцту та харчової соди і розподілити її по всій внутрішній поверхні духовки. Пасту слід залишити на кілька годин або на ніч, щоб вона подіяла на бруд і жир. Після того, як паста висохне, її потрібно витерти вологою ганчіркою.

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Лимон і сіль

Для цього потрібно розрізати лимон навпіл, занурити його в сіль, а потім протерти ним поверхні духовки. Лимон та сіль працюють разом, щоб розщепити жирові накопичення всередині духовки. Потім поверхні слід протерти вологою ганчіркою, щоб видалити залишки суміші та жиру.

Окріп і нашатирний спирт

Для цього потрібно довести каструлю з водою до кипіння і поставити її у вимкнену духовку. Потім у каструлю обережно додайте 1/2 склянки нашатирного спирту і залиште на ніч. Випари від окропу та нашатирного спирту допоможуть розщепити бруд і жир. Вранці духовку можна протерти вологою ганчіркою.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко відмити нагар.

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