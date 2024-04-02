Як легко очистити чайник від накипу: ефективні поради

Запобігання утворенню накипу має важливе значення для підтримання роботи та довговічності роботи чайників. UAportal підготував корисні і натуральні методи для ефективного чищення і догляду за пристроєм.

Оцет і вода

Наповніть водою і білим оцтом у рівних частинах наполовину ємність. Далі залиште розчин щонайменше на годину. Після цього слід довести до кипіння дану рідину, а потім дати охолонути. Після ретельно промити чайник чистою водою, щоб видалити залишки оцту.

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Метод лимона і солі

Ще один ефективний метод видалення накипу – використання суміші лимона і солі. Для цього внутрішню поверхню посипте сіллю, попередньо нарізавши лимон невеликими часточками. Після цього ретельно промийте чайник.

Харчова сода

Харчова сода – ще один побутовий засіб, який можна використовувати для ефективного очищення чайника від накипу. Зробивши пасту з соди та невеликої кількості води, її потрібно нанести на вапняний наліт у чайнику і залишити на кілька годин або навіть на ніч. Повторюйте цей процес, якщо накип не зникає, доки пристрій повністю не очиститься від накипу.

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