Як легко мінімізувати накопичення пилу в оселі: прості лайфхаки

Ефективні та практичні лайфхаки можуть суттєво змінити ситуацію в боротьбі з накопиченням пилу в помешканнях. UAportal підготував креативні рішення, щоб забути про пилозбірники і зробити житловий простір охайнішим.

Взуття

Для зберігання взуття, яке швидко накопичує пил, можна використовувати прозорі пластикові контейнери з кришками. Накладні органайзери для взування в шафах допоможуть звільнити місце на підлозі та запобігти накопиченню пилу.

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Книжкові полиці

Книги можна розмістити корінцями всередину, щоб створити єдиний, впорядкований вигляд. Це допоможе одночасно запобігати накопиченню пилу на обкладинках і зовнішніх краях книжок.

Невеликі контейнери або кошики на полицях можуть непомітно зберігати дрібні предмети, зберігаючи полиці чистими та впорядкованими. Можна додати декоративні підставки, щоб акуратно тримати книги на своїх місцях.

Електроніка

Можна використовувати засоби для організації кабелів, які допоможуть впорядкувати шнури і зменшивши простір для накопичення пилу. Декоративні коробки або кошики можна застосовувати для зберігання пультів та ігрових аксесуарів. Також кріплення телевізорів і колонок на стіну може звільнити простір в кімнаті.

Нагадаємо, ми вже писали, як відмити плиту без хімії.

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