Як легко позбутися вапняного нальоту в душі: три корисні лайфхаки

Намагаєтесь видалити вапняний наліт у душі? Відкрийте для себе прості та екологічно чисті рішення для досягнення чистого і бездоганного вигляду. UAportal дізнався про легкі способи.

Оцтовий розчин

Змішайте оцет і воду в рівних частинах в пульверизаторі. Обприскайте уражені ділянки і залиште на 15-20 хвилин, а потім за допомогою губки або щітки зчистіть вапняний наліт. Ретельно промийте ділянку водою, щоб отримати чисту поверхню.

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Лимонний сік

Щоб видалити вапняний наліт з душу, розріжте лимон навпіл і натріть ним уражені ділянки. Залиште лимонний сік на кілька хвилин, потім потріть місця губкою або щіткою і ретельно змийте.

Харчова сода

Паста з харчової соди та води може бути ефективним засобом для видалення вапняного нальоту. Нанесіть пасту на вапняний наліт і залиште на 10-15 хвилин, а потім протріть губкою або щіткою. Зосередьтеся на стійких плямах, а потім змийте водою.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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