Як лак для волосся допоможе в побуті: 3 корисні лайфхаки

Лак для волосся може бути більш універсальним, ніж очікувалося, слугуючи зручним рішенням для різних побутових потреб. Від чищення до консервації, UAportal розповів про нетрадиційні способи використання.

Універсальний очищувач

У домашніх умовах лак для волосся можна використовувати як універсальний засіб для чищення. Невелика кількість лаку, розпорошена на ганчірку, може ефективно видалити стійкі плями з таких поверхонь, як стільниці, скло і плитка. Спирт, що міститься у лаку, допомагає розщеплювати плями, полегшуючи їх видалення.

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Зношування тканини

Лак для волосся також можна використовувати в домашніх умовах, щоб запобігти зношуванню тканини. Якщо ви маєте справу з потертими краями одягу, легке розпилення вздовж ділянки може допомогти уникнути подальшого розплутування.

Зберігайте свіжі квіти

Для тих, хто має вдома живі квіти, лак для волосся може допомогти зберегти їхню красу. Обприскування квітів, що в'януть, допомагає їм зберегти форму, продовжуючи термін їхнього життя. Наносячи лак для волосся на рослини, важливо тримати балончик на відстані кількох сантиметрів від них, щоб забезпечити рівномірний розподіл і дати їм висохнути.

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