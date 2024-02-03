Як картоплю використати в побуті: 3 корисні лакйфхаки

Картопля є універсальним продуктом на кухні, але чи знали ви, що вона також може стати в пригоді для різних домашніх завдань? Досвідчені господині використовують картоплю у дивовижні способи для вирішення повсякденних проблем. UAportal розповів про три лайфхаки, про які багато хто може не здогадуватися.

Боротьба з потьмянілим сріблом

Срібні вироби з часом мають тенденцію до появи непривабливого чорного нальоту. Хоча професійне чищення може коштувати дорого, є просте рішення за допомогою картоплі.

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Для початку відваріть картоплю в мундирі, потім покладіть столове срібло у воду, і залиште приблизно на 30 хвилин. Нарешті, обережно почистіть срібло зубною щіткою і висушіть, щоб відновити блиск.

Видалення жиру та кіптяви

Видалення стійкого жиру та кіптяви зі сковорідок та іншого посуду може зайняти багато часу. На щастя, картопля може спростити цей процес. Зберіть близько пів кілограма картопляного лушпиння і покладіть його у велику каструлю.

Натріть туди ж шматочок господарського мила. Доведіть суміш до кипіння і покладіть туди брудний посуд. Дайте йому покипіти 30-40 хвилин, і ви побачите, що бруд змивається без особливих зусиль.

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