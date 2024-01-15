Як якісно відпочити після роботи: Корисні лайфхаки

UAportal розповів, як треба розслаблятися після роботи. Дізнайтеся про корисні та дієві лайфхаки, які допоможуть зняти напругу та стрес після довгого робочого дня.

Створення спокійного середовища

Повертаючись додому з роботи, можна створити спокійну і мирну обстановку, яка сприятиме розслабленню. Увімкніть приємну музику, запаліть ароматичні свічки або скористайтеся ефірними оліями. Ці дії допоможуть дати сигнал мозку, що настав час відпочити після довгого дня.

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Відключення від технологій

Бажано зробити перерву в роботі з електронними пристроями після повернення додому. Постійне перебування перед екраном може призвести до перенапруження і втоми, тому відключення від технологій допоможе відпочити і розслабитися як розуму, так і тілу. Рекомендується займатися діяльністю, яка не пов'язана з переглядом екранів, наприклад, почитати книгу або піти на прогулянку.

Фізичні вправи

Наслідки цілоденного сидіння за робочим столом можуть вплинути на організм. Виконання вправ на розтяжку, спрямованих на основні зони напруження, такі як шия, плечі та нижня частина спини, може допомогти зняти м'язову скутість і розслабитися, сприяючи повноцінному відпочинку після роботи.

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