Як уникнути помилок під час прання: основні поради

У цій статті UAportal підготував основні поради, які допоможуть вам уникнути помилок, які можуть зіпсувати ваші речі. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете зберегти якість і зовнішній вигляд свого одягу.

Вибір правильного прального засобу

Однією з поширених помилок, яка псує речі під час прання, є використання неправильного прального засобу. Щоб забезпечити успішне прання, важливо вибрати миючий засіб, який підходить для тканини та речей, які ви перете.

Для делікатних тканин, таких як шовк або вовна, використовуйте м'який засіб для прання, а для важких речей, таких як рушники або постільна білизна, – сильніший засіб. Уважно читаючи етикетки та дотримуючись рекомендованих інструкцій, ви зможете уникнути пошкоджень і досягти ретельного очищення.

Правильне сортування білизни

Розділіть білизну за кольором, щоб запобігти вицвітанню та вигоранню кольору. Обов'язково ретельно перевірте кишені на наявність незакріплених предметів, таких як монети, серветки або ручки, які можуть пошкодити як тканину, так і пральну машину.

Також важливо відокремити делікатні речі від важких або грубих тканин. Виділення часу на сортування білизни допоможе зберегти якість і зовнішній вигляд вашого одягу.

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Використовуйте відповідну температуру прання

Використання неправильної температури прання може призвести до псування речей. Різні тканини потребують різної температури, щоб забезпечити належне очищення без пошкодження. Ознайомтеся з інструкціями по догляду за кожною річчю і встановіть відповідну температуру в пральній машині.

Використання гарячої води може призвести до усадки або вицвітання, в той час як використання холодної води може неефективно видалити плями з одягу. У більшості випадків тепла вода підходить для повсякденного одягу, але для спеціальних тканин, таких як бавовна, шовк або спортивний одяг, необхідно вносити відповідні корективи.

Уникайте переповнення пральної машини

Переповнення пральної машини є поширеною помилкою, яка може зіпсувати вашу білизну. Недостатній простір для циркуляції води та миючого засобу може призвести до того, що одяг не буде належним чином очищений або виполосканий. Це може призвести до появи плям або зминання.

Щоб уникнути цих проблем, переконайтеся, що в машині достатньо місця для вільного переміщення білизни. Якщо у вас багато білизни, розділіть її на кілька циклів, щоб кожна річ отримала належну увагу.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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