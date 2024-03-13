Як позбутися жиру на кухні: 3 лайфхаки від досвідчених господинь

Коли потрібно підтримувати кухню в чистоті, використання натуральних і доступних лайфхаків може стати ключем до успіху. UAportal розповів, як використовувати такі повсякденні інгредієнти, як оцет, харчова сода і лимонний сік для ефективного видалення бруду.

Оцет

Рівні частини води та оцту можна змішати в пульверизаторі і нанести на жирну поверхню. Зачекавши кілька хвилин, ділянку можна протерти губкою або ганчіркою. Кислотна природа оцту допомагає розщеплювати жир і залишає поверхню чистою та блискучою.

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Харчова сода

Використання харчової соди може бути ефективним способом швидко позбутися жиру на кухні. Ви можете створити пасту, змішавши її з водою та нанести на забруднені ділянки. Якщо залишити на кілька хвилин перед тим, як протерти поверхню губкою або щіткою, можна досягти чудових результатів.

Лимонний сік

Вичавіть свіжий лимонний сік на жирну поверхню і залиште його на кілька хвилин, перш ніж використовувати губку або щітку для очищення. Кислота, що міститься в лимонному соку, розщеплює жир і видаляє стійкі плями, залишаючи поверхні чистими.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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