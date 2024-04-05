Як позбутися жовтих плям на ванній: 3 бюджетних лайфхаки

Прості та економічно ефективні методи очищення жовтих плям на ванні можуть зробити домашню роботу менш обтяжливою. UAportal розповідав, що за допомогою звичайних кухонних інгредієнтів, таких як харчова сода, оцет, лимон, сіль, перекис водню, власники будинків можуть ефективно відновити їх первозданний вигляд.

Оцет та сода

Для боротьби з жовтими плямами на ванні можна створити пасту з рівних частин харчової соди та білого оцту. Після нанесення пасти на плями слід залишити її на 15-20 хвилин, щоб вона подіяла. Потім за допомогою губки або щітки можна відтерти забруднення, а потім ретельно промити ванну.

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Лимонно-сольовий скраб

Розрізавши лимон навпіл і посипавши поверхню зрізу сіллю, ви отримаєте ефективний скраб для видалення жовтих плям у ванні. Стискання половинок лимона в процесі допомагає вивільнити кислоту, яка сприяє розщепленню і видаленню забруднень. Після завершення ванну слід промити, щоб її поверхня стала свіжою і чистою.

Паста з перекису водню та зубної пасти

Пасту можна приготувати, змішавши перекис водню і зубну пасту. Після нанесення засобу на жовті плями і залишення на 30 хвилин, ванну слід почистити щіткою або губкою. Після цього слід ретельно прополоскати.

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