Як позбутися жовтих плям на ванній: 3 ефективні лайфхаки

Нікому не подобається бачити стійкі жовті плями на своїй ванні. UAportal розповів про перевірені методи ефективного очищення та відновлення білизни вашої ванни.

Соляна кислота

Використовуйте соляну кислоту, нанесіть її на ганчірку і ретельно протріть ванну, приділяючи особливу увагу жовтим плямам. Дайте їй подіяти приблизно 10-15 хвилин, після чого ретельно промийте ванну водою.

Сіль та винний оцет

Для цього методу потрібна кухонна сіль і винний оцет. Змішайте ці компоненти разом і нагрійте розчин приблизно до 65 градусів.

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Нанесіть суміш на ганчірку і обробіть жовті плями на ванні. Залиште на 20 хвилин, а потім змийте водою з миючим засобом.

Оцет та сода

Для більш м'якого підходу використовуйте харчову соду та оцет, щоб відчистити плями з ванни. Промийте ванну водою, а потім натріть поверхню харчовою содою.

Через 10 хвилин зробіть розчин з оцту та відбілювача і нанесіть його безпосередньо на поверхню. Залиште цю суміш приблизно на 30 хвилин, а потім ретельно промийте ванну великою кількістю води.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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