Як позбутися жовтої смужки на унітазі: 5 корисних порад

Усунення жовтих розводів на унітазі може бути складним завданням для багатьох домогосподарок. Незважаючи на використання дорогих, розрекламованих засобів, проблема часто не зникає. UAportal розповів, що існують прості та доступні рішення, які можуть ефективно вирішити цю проблему.

Оцет

Оцет виявляється чудовим рішенням. Поєднавши ложку харчової соди зі склянкою оцту, ви отримаєте потужну суміш.

Нанесіть її на уражені ділянки і залиште приблизно на 10-12 годин. Ретельно змийте великою кількістю проточної води. Повторюйте процес до повного зникнення жовтих смуг.

Щавлева кислота

Щавлева кислота – ще один чудовий вибір для боротьби з жовтими розводами. Налийте невелику кількість на ганчірку і енергійно протріть заплямовані місця. Залиште на 50-60 хвилин, а потім змийте проточною водою.

Електроліт

Якщо інші методи не допомогли, електроліт може виявитися корисним, хоча з ним потрібно поводитися дуже обережно. Перед початком роботи обов'язково одягніть захисний вовняний одяг, маску та респіратор.

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Змочіть ганчірку розчином електроліту і протріть уражені ділянки. Зачекайте 10 хвилин, видаліть залишки за допомогою скребка і ретельно змийте.

Перекис та нашатирний спирт

Для отримання ефективної суміші змішайте п'ять частин перекису водню з однією частиною нашатирного спирту і додайте невелику кількість води. Нанесіть цю суміш на внутрішню поверхню унітаза, м'яко потріть та залиште на півтори-дві години. Ще раз нанесіть суміш на уражені ділянки і ретельно змийте.

Кока-кола

Кока-кола творить чудеса у видаленні свіжих плям з унітаза. Просто вилийте її на ганчірку і протріть нею бруд. Залиште на годину, а потім промийте унітаз кілька разів. Замість ганчірки ви можете вилити три літри Кока-коли прямо на поверхню.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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