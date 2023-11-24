Як позбутися запаху тухлого м'яса в холодильнику: незвичні способи

UAportal розповідає про три практичні та маловідомі способи усунення запаху гнилого м'яса з вашого холодильника. Скористайтеся цими незвичними порадами та освіжіть свій холодильник.

Харчова сода

Одна з порад для усунення запаху тухлого м'яса з холодильника – це використання харчової соди. Добре відомі властивості харчової соди поглинати запахи, і вона може ефективно усунути неприємний запах. Просто поставте відкриту коробку з содою в холодильник і залиште на кілька днів.

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Кавова гуща

Ще один незвичайний трюк, як позбутися запаху гнилого м'яса, полягає у використанні кавової гущі. Здатність кави нейтралізувати запахи робить її чудовим рішенням для усунення неприємних запахів з холодильника. Помістіть кавову гущу в миску і залиште в холодильнику на кілька днів.

Лимон

Лимон, природний дезодорант, можна використовувати, щоб освіжити холодильник від запаху гнилого м'яса. Розріжте лимон навпіл і покладіть його на невелику тарілку або в контейнер у холодильнику. Лимонна кислота, що міститься в лимоні, допомагає усунути неприємний запах і залишає після себе освіжаючий аромат.

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