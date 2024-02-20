Як позбутися запаху тютюну в квартирі: 3 ефективних лайфхаки

Дізнайтеся про прості та ефективні методи усунення запаху тютюну у вашій квартирі. UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть усунути неприємний аромат.

Оцет

Щоб усунути запах тютюну, змішайте рівні частини білого оцту і води в пульверизаторі. Розчин можна розпорошити на штори, оббивку меблів і килими для нейтралізації запаху. Тверді поверхні, такі як стільниці та меблі, можна протерти ганчіркою, змоченою в оцті, щоб розщепити та видалити залишки нікотину.

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Харчова сода

Розставте невеликі мисочки з харчовою содою по всій квартирі – це ефективний метод усунення тютюнового запаху. Вона має здатність поглинати та нейтралізувати неприємні аромати. Корисно залишати мисочки з содою в різних місцях квартири, наприклад, біля джерела запаху і в уражених кімнатах.

Активоване вугілля

Активоване вугілля – це природний і ефективний спосіб усунення тютюнового запаху у квартирі. Розклавши пігулки в тканинних мішечках або невеликих мисочках по кімнатах, ви зможете поглинати та нейтралізувати неприємні аромати. Заміна активованого вугілля на нові щомісяця допомагає забезпечити стабільно свіже і вільне від тютюнового диму повітря у квартирі.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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