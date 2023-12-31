Як позбутися вм'ятин на лінолеумі: Лайфхаки

У нашому повсякденному житті неминуче трапляються ситуації, коли на лінолеумі можуть з'явитися вм'ятини чи подряпини. Але не варто панікувати – існують прості та ефективні лайфхаки, які допоможуть виправити подібні недоліки і повернути лінолеуму його первозданну красу. UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть вирішити цю проблему.

За допомогою фена

Для вирівнювання вм'ятин на лінолеумі можна використовувати фен. Потрібно направити гаряче повітря на вм'яту ділянку і нагрівати її протягом декількох хвилин. Потім, під дією тепла гумовим молоточком або руками можна акуратно вправити лінолеум на місце, не пошкодивши його.

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Харчова сода

Спочатку слід посипати вм'ятину великою кількістю харчової соди. Потім додати невелику кількість води, щоб утворилася паста, яку потім варто втерти у вм'ятину м'якою ганчіркою. Потрібно повторювати цю процедуру до тих пір, поки лінолеум не набуде нової форми.

Використання рушника та парової праски

Намочивши рушник і поклавши його на вм'ятину, потрібно встановити парову праску на низький рівень нагріву, а потім акуратно натиснути на рушник протягом декількох секунд, щоб випустити пар. Таке поєднання тепла і вологи розм'якшить лінолеум, що полегшить процес вирівнювання вм'ятини без пошкодження поверхні.

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