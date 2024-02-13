Як позбутися вм'ятин на лінолеумі: 3 ефективні лайфхаки

Відкрийте для себе прості, але ефективні лайфхаки для усунення вм'ятин на лінолеумі, спричинених важкими меблями. UAportal розповів, як за допомогою таких повсякденних предметів, як кубики льоду, волога ганчірка, праска і тенісний м'яч, повернути йому колишній вигляд.

Фен

Вм'ятини від важких меблів на лінолеумі можна усунути за допомогою фена і кубиків льоду. Для початку лід слід покласти на вм'яту ділянку і залишити на кілька годин. Після цього місце можна нагрівати феном на високій температурі протягом декількох хвилин, щоб вм'ятина розбухла і повернулася до початкової форми.

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Праска

Ще один ефективний спосіб – використання вологої ганчірки та праски. Покладіть вологу ганчірку на вм'яту ділянку і обережно пропрасуйте її на найнижчому рівні протягом декількох хвилин, щоб пом'якшити лінолеум і надати вм'ятій ділянці початкову форму.

Тенісні м'ячики

Проведення м'якого масажу тенісним м'ячем по вм'ятій ділянці – ще один нетрадиційний, але ефективний підхід до видалення вм'ятин. Застосовуючи сильний тиск і перекочуючи м'яч вперед-назад, пошкоджений лінолеум відновлює свою первісну форму завдяки розтягуванню та стисканню матеріалу.

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