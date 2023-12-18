Як позбутися стійких плям на рушниках: Бабусині поради

Стійкі плями на рушниках часто стають справжньою неприємністю, особливо коли звичайні засоби для чищення не можуть впоратися з цим завданням. UAportal підготував декілька порад, що допоможуть вирішити цю проблему.

Спосіб з лимонним соком і харчовою содою

Щоб позбутися плям на рушниках, один з ефективних методів – змішати лимонний сік і харчову соду до утворення пасти. Пасту слід нанести на плями і залишити на 30 хвилин, а потім змити холодною водою. Ще одна порада для підвищення ефективності пасти – додати кілька крапель ефірних олій для приємного аромату.

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Оцет і гаряча вода

Чудовий спосіб вивести плями з рушників – це використання суміші оцту та гарячої води. Брудні ділянки слід замочити в розчині з рівних частин оцту і гарячої води приблизно на годину перед тим, як випрати їх у звичайному режимі. Кислотні властивості оцту допомагають розщеплювати плями, залишаючи рушники бездоганно чистими і пахнуть свіжістю.

Метод з використанням перекису водню та господарського мила

Змішавши одну частину перекису водню з двома частинами господарського мила і нанісши його безпосередньо на забруднені ділянки перед пранням, можна ефективно видалити стійкі та глибокі плями.

Метод виведення плям на основі ензимів

Також можна використати ензимний засіб для виведення плям. Якщо нанести засіб безпосередньо на пляму і залишити на кілька годин, перш ніж прати рушники, ензими, що входять до складу засобу для виведення плям, розщеплять складні плями, залишаючи рушники виглядати як новенькі.

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