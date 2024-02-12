Як позбутися специфічного запаху з одягу з секонд-хенду: Корисні поради

У боротьбі зі специфічними запахами одягу з секонд-хенду важливо використовувати практичні методи. UAportal розповів про ефективні поради, які можуть допомогти у розв'язанні цієї поширеної проблеми.

Прання з оцтом

У боротьбі зі специфічним запахом одягу із секонд-хенду корисною порадою є прання речей з оцтом. Для цього просто додайте одну склянку білого оцту в машину під час циклу полоскання. Цей метод допомагає розщеплювати бактерії, що викликають неприємний запах, і нейтралізує його, залишаючи свіжий аромат.

Харчова сода

Ще один ефективний метод усунення специфічних запахів з одягу із секонд-хенду – використання харчової соди. Розкладіть одяг і рясно посипте його содою. Залиште на кілька годин або на ніч, потім струсіть надлишки й виперіть, як зазвичай.

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Активоване вугілля

Активоване вугілля відоме своєю здатністю поглинати запахи, що робить його чудовим рішенням для видалення специфічних ароматів зі вживаного одягу. Кілька пакетиків активованого вугілля або невелику місткість з ним можна покласти в закритий пакет з речами, на день або два. Вугілля допоможе поглинути й нейтралізувати небажані запахи.

Ефірні олії

Використання ефірних олій може бути хорошим способом усунення специфічних запахів з одягу із секонд-хенду. Змішавши кілька крапель улюбленої олії з водою в пульверизаторі, а потім злегка збризнувши одяг, ви зможете замаскувати будь-які стійкі аромати й додати свіжості.

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