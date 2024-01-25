Як позбутися пилу та жиру на кухні: 3 дієвих лайфхаки

Кухня – це не лише про кулінарію, але й про постійну боротьбу з жиром та пилом. UAportal розповів про кілька корисних лайфхаків, які допоможуть легко впоратися з жирними плямами на поверхні.

Верхні шафки

Верхня частина кухонних шафок часто має накопичення жиру в поєднанні з великою дозою пилу. Проте господині знайшли просте рішення, накривши верхню поверхню шаф газетою або харчовою плівкою. Цей захисний шар приймає на себе весь бруд.

Читайте також: Як прибрати пил, щоб він ще довго не осідав на меблях

Плита

Плита – це серце кулінарії, але вона також схильна до накопичення плям, бризок і потьоків майже під час кожного приготування їжі. Щоб часто не мити плиту, досвідчені господині пропонують використовувати фольгу як захисне покриття для варильної поверхні.

Засіб для видалення жиру

Перш ніж наносити газету або харчову плівку на кухонні шафки, важливо видалити всі забруднення. Створіть свій домашній засіб для видалення жиру, поєднавши саліцилову кислоту з вашим улюбленим миючим засобом для посуду.

Налийте розчин у пляшку з розпилювачем і нанесіть його на проблемні ділянки. Залиште на 3-5 хвилин, а потім витріть. Це допомагає розщеплювати жир, полегшуючи його видалення і забезпечуючи чисті та блискучі поверхні.

Нагадаємо, ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!