Як позбутися плям від взуття: 3 ефективні лайфхаки

Якщо ви коли-небудь помічали, що ваші білі шкарпетки або ноги після прогулянки стають такого ж кольору, як і ваші улюблені кросівки, не потрібно поспішно прощатися зі взуттям. Ця проблема може виникнути через неякісну фарбу. UAportal розповів про кілька ефективних лайфхаків, які допоможуть вирішити цю проблему.

Лак для волосся

Обробіть внутрішню частину взуття засобом для фіксації волосся. Нанесення шару лаку створює захисний бар'єр, який допомагає запобігти просочуванню фарби на шкарпетки та залишенню небажаних плям на ногах.

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Спирт

Спирт може прийти на допомогу у боротьбі з небажаними плямами. Нанесіть рідину на ватний диск і ретельно протріть устілки.

Цей метод допоможе видалити надлишки фарби та мінімізувати ризик перенесення кольору. Не забудьте дати взуттю ретельно висохнути після обробки.

Оцет

Завдяки універсальності оцту ви можете вирішити дві проблеми одночасно – затримати фарбу і боротися з будь-якими неприємними запахами, які могли накопичитися. Обробіть взуття, наносячи його безпосередньо на уражені ділянки. Оцет діє як ефективний фіксатор, одночасно усуваючи небажані запахи.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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