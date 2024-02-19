Як позбутися плісняви у ванній кімнаті: Ефективні способи

Коли справа доходить до боротьби з пліснявою у ванній кімнаті, застосування ефективних методів має вирішальне значення для чистого середовища. UAportal розповів про застосування натуральних і екологічно чистих альтернатив для боротьби з цвіллю.

Оцет

Використання оцту вважається одним з найефективніших методів позбавлення від цвілі. Рівну суміш білого оцту та води у пляшці з розпилювачем наносять на уражені ділянки. Після того, як суміш настоїться протягом години, цвіль можна зчистити щіткою або губкою. Потім ділянку слід ретельно промити водою і висушити.

Бура

Ще один ефективний спосіб знищення цвілі – використання бури. Чашку цього засобу розводять з чотирма літрами води наносять на запліснявілі ділянки. Після нанесення слід залишити на кілька хвилин, а потім змити водою.

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Перекис водню

Перекис водню – ще один ефективний метод видалення плісняви у ванній кімнаті. Просто розпорошіть 3% розчин перекису водню на запліснявілу поверхню і залиште його на 10 хвилин. Потім уражену ділянку можна потерти губкою, щоб видалити плісняву. Після цього поверхню слід промити водою.

Оцет і харчова сода

Одним з ефективних методів позбавлення від цвілі у ванній є використання суміші оцту і харчової соди. З цих двох інгредієнтів можна приготувати пасту, а потім нанести її на уражені ділянки, почистити щіткою або губкою. Після очищення ділянку слід ретельно промити водою, а потім повністю висушити, щоб запобігти повторному утворенню плісняви.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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