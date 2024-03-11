Як позбутися плісняви у квартирі: 3 корисних лайфхаки

Появі плісняві на стінах можуть сприяти численні фактори, такі як висока вологість, погана вентиляція, недостатнє опалення, брак сонячного світла та інші. UAportal розповів про три лайфхаки, які допоможуть ефективно вирішити цю проблему.

Столовий оцет

Багато власників будинків успішно використовують столовий оцет для боротьби з цвіллю. Нанесення невеликої кількості на уражені ділянки може ефективно знищити цвіль протягом однієї-двох процедур. Після обробки поверхні оцтом обов'язково ретельно промийте її водою, щоб видалити залишки.

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Фурацилін

Щоб усунути плісняву на стінах, візьміть кілька таблеток фурациліну, подрібніть їх і розчиніть у воді. Нанесіть утворену суміш на уражені ділянки, дайте їй висохнути, а потім повторіть процес, щоб забезпечити повне усунення цвілі.

Відбілювач

Одним з популярних засобів для усунення цвілі є використання відбілювача. Нанесіть його на щітку та протріть уражені поверхні Властивості відбілювача допоможуть усунути небажаний грибок і повернути стінам колишню красу.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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