Як позбутися плісняви на вікнах та підвіконнях: 5 способів від досвідчених господинь

Цвіль на вікнах і підвіконнях може стати серйозною проблемою. Від регулярного прибирання до належної вентиляції – UAportal розповів, як досягти чистоти в домі.

Оцет та вода

Боротьба з цвіллю і грибком на вікнах і підвіконнях може бути дуже неприємною. Позбутися її можна за допомогою розчину з рівних частин води та білого оцту. Цим розчином слід обприскати уражені ділянки й залишити на кілька годин, а потім витерти чистою ганчіркою.

Перекис водню

Альтернативним методом є використання перекису водню для видалення цвілі та грибка з вікон і підвіконь. Перекис слід змішати з водою в пульверизаторі й нанести на уражені ділянки, залишивши щонайменше на 10 хвилин, а потім протерти вологою ганчіркою.

Запобігання накопиченню вологи

Переконайтеся, що вікна та підвіконня належним чином ущільнені, щоб запобігти будь-яким протіканням або протягам. Крім того, використання осушувача повітря в уражених місцях може допомогти зменшити надлишок вологи в повітрі, що, своєю чергою, може запобігти зростанню грибка.

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Регулярне прибирання

Регулярне прибирання має важливе значення для запобігання розвитку плісняви. Вікна та підвіконня можна мити м'яким мийним засобом і теплою водою. Крім того, слід регулярно витирати конденсат на вікнах, щоб запобігти накопиченню вологи. Регулярний догляд і прибирання значно зменшить ймовірність появи цвілі.

Належна вентиляція

Належна вентиляція має вирішальне значення для запобігання росту грибка. Переконайтеся, що вікна регулярно відчинені, щоб забезпечити циркуляцію свіжого повітря і запобігти накопиченню вологи. Покращення повітряного потоку в будинку за допомогою вентиляторів і тримання дверей між кімнатами відкритими допоможе знизити вологість повітря і зменшити ріст цвілі.

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