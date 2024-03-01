Як позбутися від харчової молі: 3 корисні поради

Боротьба з харчовою міллю в продуктових запасах вимагає практичних та ефективних рішень для безпеки харчів. UAportal поділився корисними порадами щодо боротьби з цими настирливими шкідниками та запобігання їх проникненню у вашу шафу.

Домашній засіб від молі

Змішайте у пляшці з розпилювачем розчин з рівних частин білого оцту та води, щоб створити домашній засіб від молі. Цей засіб слід розпилити всередині комори та на полицях, де були шкідники. Його сильний запах ефективно відлякує моль і запобігає її поверненню. Повторне нанесення розчину кожні кілька тижнів або коли є активність молі забезпечить постійну ефективність.

Природні репеленти

Щоб відлякати харчову моль у коморі або кухонних шафах, можна використовувати кедрові брусочки або пакетики з лавандою. Відомо, що сильний аромат цих природних репелентів відлякує шкідників від заселення місць зберігання продуктів. Ці засоби можна розмістити в ключових місцях комори, що призведе до зниження активності харчової молі без використання шкідливих хімікатів.

Метод заморожування

Просто покладіть крупи в морозильну камеру на кілька днів, щоб знищити яйця та личинки. Після заморожування зберігайте продукти в герметичних контейнерах, щоб запобігти подальшому зараженню.

Раніше UAportal розповідав, як перевірити насіння перед посадкою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!