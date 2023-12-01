Як позбутися перепадів настрою: експерти розкрили 3 секрети

Перепади настрою часте явище у людей, яке може шкодити, як самій людині, так і оточуючим. UAportal підготував добірку корисних порад, які допоможуть позбутися різкої зміни настрою.

Зробіть перерву і подихайте

Одна з ефективних порад для усунення перепадів настрою – зробити перерву і зосередитися на глибокому диханні. Коли емоції починають змінюватись, рекомендується відійти від ситуації і знайти тихе місце, щоб глибоко подихати і заспокоїтись. Цей простий спосіб заспокоїти розум і відновити емоційну рівновагу може допомогти.

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Займайтеся фізичною активністю

Ще одна практична порада для управління перепадами настрою – регулярна фізична активність. Вправи вивільняють ендорфіни, які є природними підсилювачами настрою. Включивши фізичну активність у свій розпорядок дня, ви зможете підвищити рівень енергії та покращити загальне самопочуття.

Виховуйте вдячність

Виховання вдячності – це потужна техніка для зменшення перепадів настрою. Щодня виділяючи хвилинку для роздумів про те, за що ви вдячні, ви можете позитивно вплинути на свій настрій.

Це може бути так само просто, як оцінити красу природи або висловити вдячність близьким людям. Зміщуючи фокус своєї уваги на позитивні аспекти життя, ви можете сприяти більш позитивному мисленню і зменшити інтенсивність перепадів настрою.

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