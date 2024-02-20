Як позбутися павутинного кліща на кімнатних рослинах: 3 корисні лайфхаки

Дізнайтеся про природні та практичні стратегії усунення павутинного кліща з ваших кімнатних рослин. UAportal розповів про те, як створити здорове середовище для росту та розвитку вазонів.

Природні хижаки

Жучки-сонечка є природними хижаками павутинного кліща і можуть допомогти контролювати його популяцію на кімнатних рослинах. Щоб привабити їх до рослин, слід висаджувати такі трави, як кріп, фенхель і кінза, які, як відомо, приваблюють цих корисних комах. Також можна придбати живих сонечок і випустити їх на рослини, щоб допомогти усунути зараження павутинним кліщем.

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Спрей з олії німу

Олія німу – це натуральне та ефективне рішення для того, аби позбутися павутинного кліща. Щоб створити спрей, її слід змішати з водою та кількома краплями рідкого господарського мила в пульверизаторі, а потім рясно обприскати уражені рослини. Важливо покрити всю заражену ділянку, приділяючи особливу увагу нижній стороні листя, де павутинний кліщ має тенденцію до скупчення.

Садівнича олія

Садівничі олії – це ефективний і не хімічний метод усунення павутинного кліща з кімнатних рослин. Необхідно змішати рослинну олію з водою відповідно до інструкції на продукті, а потім обприскати рослини, щоб покрити всі заражені ділянки. Повторювати процедуру слід кожні два тижні до тих пір, поки не буде помітно ознак павутинного кліща.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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