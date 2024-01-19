Як позбутися неприємних запахів із мультиварки: 3 простих лайфхаки

Мультиварки забезпечують зручність і універсальність на кухні та дозволяють готувати широкий асортимент смачних страв. Однак стійкі аромати від певних продуктів або навіть запах пластику нових приладів можуть набридати. UAportal підготував кілька способів усунути ці небажані запахи.

Цитрусові

Цитрусові, такі як лимони та апельсини, володіють природними властивостями боротьби з неприємними запахами. Якщо у вас під рукою немає цілих фруктів, невелика кількість лимонної кислоти спрацює так само ефективно.

Наповніть чашу приладу водою, а потім додайте шматочок лимона, апельсина або чайну ложку лимонної кислоти. Увімкніть мультиварку в режим "Кип'ятіння" і залиште воду кипіти приблизно на 20 хвилин. Утворена пара вивільнить освіжаючий цитрусовий аромат, який ефективно нейтралізує будь-які запахи.

Оцет

На кухнях часто є цей універсальний домашній інгредієнт, який також творить чудеса в усуненні неприємних запахів. Змішайте в рівних частинах воду і оцет. Змочіть у розчині ганчірку або губку і ретельно протріть внутрішні стінки мультиварки.

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Залиште оцтовий розчин приблизно на 5 хвилин, щоб він ретельно поглинув і нейтралізував будь-які застарілі запахи. Промийте пристрій чистою водою, щоб повністю видалити залишки. Залиште мультиварку з відкритою кришкою для провітрювання принаймні на півдня, щоб запахи вивітрилися.

Активоване вугілля

Активоване вугілля має властивості поглинання, що робить його чудовим вибором для боротьби з неприємними запахами у мультиварці. Подрібніть упаковку таблеток активованого вугілля і покладіть їх у чашу приладу. Щільно закрийте кришку і залиште вугілля діяти протягом ночі.

До ранку активоване вугілля ефективно поглине небажані запахи, і ваша мультиварка буде пахнути свіжістю. Просто викиньте вугілля і витріть чашу перед наступним використанням.

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