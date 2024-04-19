Як позбутися неприємного запаху в пральній машинці: три прості способи

З часом, при регулярному користуванні пральною машиною, може з'являтись неприємний запах плісняви. Через це щойно випраний одяг має також жахливий аромат. UAportal розповідає про ефективні методи, які допоможуть впоратися з проблемою.

Лимонно-оцтовий розчин

Одним з ефективних методів усунення неприємних запахів з пральної машини є розчин з рівних частин лимонного соку і білого оцту. Додайте до барабана суміш і запустіть повний цикл прання. Після цього дверцята пральної машини слід залишити відкритими на певний час.

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Харчова сода та ефірні олії

Ще один ефективний метод боротьби з неприємними запахами в пральній машині – використання харчової соди та ефірних олій. Змішайте одну склянку соди з кількома краплями, наприклад, лавандової олії або чайного дерева, та засипте в барабан. Запустіть цикл гарячого прання без одягу, щоб суміш нейтралізувала будь-які стійкі запахи.

Регулярне обслуговування

Запобігання виникненню неприємних запахів є дуже важливим, тому регулярне технічне обслуговування є необхідним. Після кожного прання слід протирати гумовий ущільнювач і прокладку дверцят, щоб видалити вологу і залишки миючого засобу, які можуть призвести до появи неприємного запаху. Крім того, дверцята пральної машини слід залишати відкритими, щоб забезпечити циркуляцію повітря та запобігти утворенню цвілі.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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