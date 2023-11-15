Як позбутися неприємного запаху в автомобілі: лайфхаки
У цій статті UAportal підготував кілька методів, які допоможуть впоратися з неприємним запахом з салону автомобіля. Для цього ви зможете скористатися народними методами.
Використання деревного вугілля
Щоб усунути неприємний запах з вашого автомобіля, спробуйте покласти на ніч деревне вугілля у мішок, що пропускає повітря, а потім у салон автомобіля. Сильні поглинаючі властивості деревного вугілля допоможуть усунути будь-які небажані запахи.
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Використання кавової гущі
Ще одна ефективна порада для боротьби з неприємним запахом у вашому автомобілі – використання кавової гущі. Наповніть пару шкарпеток кавовою гущею і зав'яжіть їх. Залиште їх у машині на кілька годин або на ніч, і потім неприємний запах зникне.
Лайфхак з харчовою содою
Використайте звичайну кухонної соди. Насипте велику кількість соди на сидіння та килимки автомобіля і залиште її на кілька годин або навіть на ніч. Потім пропилососьте, і ви будете здивовані, наскільки це допомагає усунути неприємний запах.
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