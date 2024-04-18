Як позбутися неприємного запаху від рушників: 3 дієвих поради

Абсолютно кожна господарка хоче, аби на її кухні пахло неймовірно смачними стравами і був ідеальний порядок. Чисті кухонні рушнички є одним із важливих пунктів. UAportal розповідає про 3 ефективні способи, як позбутись неприємного запаху від полотенець.

Оцет і харчова сода

Одним з ефективних методів усунення неприємного запаху від рушників є прання у розчині білого оцту і харчової соди. Налийте в глибоку ємність гарячу воду, після чого додайте стакан білого оцту і залиште на 30 хвилин. Потім додайте в пральну машинку пів склянки харчової соди і виперіть рушники.

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Лимонний сік

Альтернативним методом, щоб освіжити рушники є використання лимонного соку. Замочіть рушники у розчині води і соку з лимона приблизно на годину, відіжміть, а потім розвісьте, щоб вони висохли.

Ефірна олія

Для швидкого і легкого освіження рушників можна скористатися спреєм з ефірною олією. Кілька крапель, наприклад, лавандової або олії чайного дерева, змішайте з водою у пляшці з розпилювачем. Збовтайте злегка та розбризкайте на рушники і дайте їм висохнути.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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