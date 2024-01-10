Як позбутись неприємного запаху з пральної машини: Дієві способи

Неприємний запах з пральної машини може стати серйозною проблемою. UAportal розповів про ефективні стратегії, які можуть допомогти позбутися його.

Оцет

Щоб усунути неприємний запах з пральної машини, однією з ефективних порад є глибоке очищення за допомогою оцту. Змішайте рівні частини води та білого оцту в пульверизаторі, а потім обприскайте внутрішню частину барабана. Дозатори прального засобу та ополіскувача також слід протерти оцтовим розчином.

Харчова сода

Ще одна цінна порада – використовуйте харчову соду. Додайте одну склянку соди безпосередньо в барабан, а потім запустіть цикл гарячого прання. Харчова сода нейтралізує та усуває будь-які застарілі запахи у пральній машині.

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Очищення фільтра зливного насоса

Часто причиною неприємного запаху з пральної машини є засмічення фільтра зливного насоса. Потрібно знайти фільтр, який зазвичай знаходиться в нижній частині передньої панелі машини, і старанно очистити його відповідно до інструкцій виробника. Таким чином можна значно зменшити кількість небажаних запахів, що утворюються в машині.

Залишайте дверцята відчиненими

Проста, але ефективна порада – залишати дверцята пральної машини відчиненими після кожного використання. Це допоможе запобігти утворенню цвілі та грибка, які є основними причинами неприємних запахів у пральній машині.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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