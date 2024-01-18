Як позбутися неприємного запаху зі взуття: Три дієві поради

Вас турбує неприємний запах взуття? UAportal розповів про кілька перевірених методів і порад, які допоможуть позбутися небажаних ароматів взуття.

Харчова сода та лавандова олія

Харчова сода може допомогти поглинути та нейтралізувати неприємні запахи у взутті. Насипте трохи соди всередину взуття і залиште на ніч. Вранці порошок слід витрусити. Крім того, кілька крапель лавандової олії можна нанести на ватний диск і залишити всередині взуття, щоб наповнити його свіжим і приємним ароматом.

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Чайні пакетики

Використані чайні пакетики можна покласти всередину взуття, щоб усунути неприємний запах. Таніни, що містяться в чаї, чудово поглинають і нейтралізують неприємні запахи. Помістивши кілька використаних пакетиків чаю всередину взуття і залишивши їх на ніч, можна домогтися поліпшення запаху.

Спреї

На ринку доступно багато комерційних спреїв для усунення неприємного запаху. Слід вибрати спеціальний, призначений для взуття, і дотримуватися інструкції з використання. Вони зазвичай вбивають бактерії та нейтралізують запахи.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах зі взуття.

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