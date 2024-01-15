Як позбутися неприємного запаху зі смітника: Дієві лайфхаки

Неприємні запахи, що ховаються у вашому домі, можуть швидко зіпсувати вам настрій. Хоча дуже важливо вчасно виносити сміття, бувають випадки, коли сам смітник випромінює непривабливий запах. Просте миття не завжди вирішує проблему. UAportal розповідає, що робити в таких ситуаціях.

1. Наповнювач для котячих туалетів

Покладіть шар наповнювача на дно вашого смітника перед тим, як вставити пакет або кинути туди будь-яке сміття. Це не тільки допомагає нейтралізувати запахи, але й ефективно вбирає рідини.

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2. Харчова сода

Універсальний домашній засіб, який є майже в кожній квартирі, харчова сода є потужним поглиначем запахів. Просто розсипте чверть склянки соди на дно сміттєвого бака, щоб усунути небажані запахи.

3. Активоване вугілля

Активоване вугілля також дуже ефективно поглинає неприємні запахи. Покладіть кілька шматочків у смітник, щоб боротися зі смородом.

4. Лимонна цедра

Поклавши лимонну шкірку на дно сміттєвого бака, ви можете легко усунути неприємні запахи і наповнити його свіжим цитрусовим ароматом.

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