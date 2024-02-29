Як позбутися неприємного запаху з мікрохвильовки: 3 натуральні засоби
Попрощайтеся з неприємними запахами з мікрохвильової печі за допомогою натуральних і простих рішень. UAportal зібрав кілька ефективних способів усунення неприємних ароматів.
Пара з цитрусовими
Змішайте одну склянку води з соком одного лимона в мисці, яку можна використовувати в мікрохвильовій печі. Помістіть її в піч і нагрівайте протягом 3-5 хвилин, щоб вода закипіла, а на склі утворилася пар. Дайте їй охолонути протягом декількох хвилин, а потім обережно вийміть миску. Пара та аромат лимона допоможуть нейтралізувати будь-які запахи, залишаючи мікрохвильову піч свіжою й чистою.
Харчова сода
Змішайте дві столові ложки харчової соди з однією склянкою води в тарілці. Нагрівайте суміш до тих пір, поки вона не почне випаровуватися. Після охолодження, протріть внутрішні поверхні мікрохвильовки вологою ганчіркою, щоб видалити стійкі запахи та плями, що залишилися.
Оцет і вода
Змішайте рівні частини оцту й води в мисці. Поставте посудину в піч і нагрівайте на високій потужності протягом 5 хвилин до утворення пари. Протріть внутрішню поверхню чистою ганчіркою, щоб змити будь-які неприємні аромати.
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