Як позбутися неприємного запаху з кухонної раковини: три цікавих лайфхаки

Підтримка чистоти та свіжого запаху кухонної раковини має важливе значення. UAportal підготував три прості, але ефективні методи, які допоможуть швидко усунути небажані аромати.

Харчова сода та оцет

Один із найефективніших засобів, який можна знайти на кожній кухні, – це харчова сода у поєднанні з оцтом. Необхідно висипати половину чашки харчової соди у каналізацію. Після цього додайте невелику кількість оцту і накрийте отвір ганчіркою.

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Лимонна кислота

Засипте пакетик засобу в зливний отвір і залийте окропом. Тепло від води допомагає активувати лимонну кислоту та розщеплює частинки, що викликають неприємний запах.

Кухонна сіль

Насипте велику кількість кухонної солі у каналізацію та залиште її приблизно на тридцять хвилин. Після закінчення часу ретельно промийте великою кількістю води, щоб завершити процес.

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