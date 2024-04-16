Як позбутись неприємного запаху з холодильника: 3 дієвих способи

Як позбутись від неприємного запаху з холодильника

Причин неприємного запаху в холодильника може бути безліч, тому варто знати методи, які допоможуть побороти його. UAportal поділився трьома дієвими способами, які допоможуть усунути сморід.

Харчова сода

Відкриту коробку харчової соди варто поставити на одну з полиць всередині холодильника, оскільки вона має здатність поглинати запахи. Змінюйте ємність кожні 2-3 тижні і неприємні аромати зникнуть.

Читайте також: Навіщо класти туалетний папір та губку в холодильник: порада від господинь

Оцтовий розчин

Щоб усунути неприємні запахи з холодильника, можна використовувати розчин з рівних частин води та оцту. Вимийте всі полички і стіни цією сумішшю, і сморід зникне.

Лимон та спеції

Покладіть кілька лимонних слайсів на маленьку тарілочку і залиште в холодильнику. Також можна використати такі ароматні спеції як гвоздика, чебрець або кориця. Обов'язково поновлюйте їх кожні 1-2 тижні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як алюмінієву фольгу можна використовувати під час розморожування морозильних камер.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!