Як позбутися нагару на сковорідці за 3 хвилини: Ефективні способи

UAportal знайшов надійні способи, як зробити сковорідку бездоганно чистою і блискучою, без нагару і кіптяви. Дізнайтеся, як за допомогою простих та ефективних методів очищення легко видалити стійкі плями нагару зі сковорідок всього за 3 хвилини.

Сода та лимонний сік

Насипте на дно сковорідки велику кількість харчової соди. Вичавіть на соду сік половини лимона. Залиште суміш на кілька хвилин, а потім обережно потріть каструлю неабразивною губкою. Насамкінець ретельно промийте сковорідку водою і витріть її чистою ганчіркою.

Оцет та сіль

Ще один ефективний метод видалення нагару з почорнілої сковорідки – використання суміші оцту та солі. Зробіть пасту, змішавши в рівних частинах білий оцет і кухонну сіль. Нанесіть пасту на забруднені ділянки сковорідки і залиште на кілька хвилин. Після цього почистіть сковорідку щіткою або губкою, зосереджуючись на стійких плямах. Після того, як бруд буде видалено, ретельно промийте сковорідку водою і витріть її паперовим рушником.

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Господарське мило і гаряча вода

Якщо у вас немає під рукою харчової соди або оцту, для видалення нагару з чорної сковорідки підійде господарське мило і гаряча вода. Наповніть сковорідку гарячою водою і додайте кілька крапель господарського мила. Залиште сковорідку на кілька хвилин, щоб розпушити нагар, а потім очистіть губкою або щіткою. Ретельно промийте сковорідку водою і витріть її рушником.

Картопля

Розріжте сиру картоплину навпіл і занурте зрізану сторону в мило для посуду або харчову соду. Потріть картоплею забруднені ділянки сковорідки, злегка натискаючи, щоб послабити плями. Потім промийте сковорідку водою і ретельно витріть її насухо. Ваша сковорідка буде чистою, блискучою і без нагару.

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