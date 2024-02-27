Як позбутися нагару та кіптяви на сковорідці: 5 практичних порад

Очищення сковорідки від нагару може бути складним завданням, але за допомогою правильних методів його можна ефективно виконати. UAportal розповів про практичні й безпечні поради, які допоможуть ефективно помити поверхню посуду.

Харчова сода й оцет

Спочатку посипте плями шаром харчової соди, а потім налийте зверху трохи білого оцту. Дайте суміші зашипіти кілька хвилин, а потім потріть сковорідку неабразивною губкою.

Сіль і лимон

Насипте велику кількість солі на плями, а потім розріжте лимон навпіл. Однією половинкою потріть сковорідку, вичавлюючи при цьому сік. Кислотні властивості цитруса, у поєднанні з абразивністю солі, допоможуть зняти кіптяву з поверхні.

Окріп і засіб для миття посуду

Наповніть сковорідку водою, щоб покрити плями нагару, додайте кілька крапель засобу для миття посуду й доведіть воду до кипіння. Прокип'ятіть кілька хвилин, а потім дерев'яною лопаткою акуратно зніміть залишки кіптяви з поверхні. Перед наступним використанням, ретельно просушіть сковорідку.

Засіб для чищення

Якщо нагар на вашій сковорідці особливо стійкий, скористайтеся промисловими засобами для чищення. Існують різні продукти, спеціально розроблені для видалення стійких плям і кіптяви з посуду. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці, але, як правило, ви можете нанести засіб на плями кіптяви, залишити на певний час, а потім почистити сковорідку губкою або щіткою.

Профілактика

Щоб уникнути надмірного накопичення сажі в майбутньому, важливо дотримуватися правильних звичок у приготуванні їжі. Використовуйте відповідні налаштування нагріву для вашого посуду, уникайте перегрівання та очищайте сковорідки одразу після кожного використання.

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