Як позбутися мишей в будинку: 3 ефективні лайфхаки

Боротьба з мишами у вашій оселі може викликати занепокоєння, але існують ефективні методи для вирішення цієї проблеми. Ці практичні рішення допоможуть вам створити середовище без шкідників. UAportal розповів про прості та надійні лайфхаки для боротьби з мишами.

Олійний спрей з м'ятою

Одним з ефективних методів відлякування мишей від проникнення в будинок є створення спрею з м'ятною олією. Його можна приготувати, змішавши 20 крапель м'ятної олії з 2 склянками води у пляшці з розпилювачем. Пляшку слід добре збовтати, щоб забезпечити належний розподіл олії у воді.

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Після приготування розчин можна розпилювати в місцях, де миші можуть проникнути, наприклад, навколо дверних прорізів і вікон. Рекомендується повторно наносити спрей щотижня, щоб підтримувати його ефективність.

Сталева вата

Ще одна ефективна стратегія захисту від мишей – використання сталевої вати для блокування місць їхнього проникнення в будинок. Вони здатні протискатися крізь дуже маленькі щілини, тому важливо перекрити всі отвори навколо будинку. Набивання сталевої вати в ці отвори не дасть мишам можливості прогризти або протиснутися крізь них.

Домашні тварини

Заселення будинку або саду іншими хижаками, такими як кішки або певні види птахів, може допомогти контролювати популяцію мишей. Коти є вправними мисливцями та активно шукають гризунів, що робить їх сильним відлякуючим фактором для цих шкідників.

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