Як позбутися мух у будинку: 3 практичних лайфхаки

Для боротьби з такими поширеними домашніми шкідниками, як мухи, дуже важливо знати практичні рішення, що допоможуть. UAportal підготував кілька простих, але ефективних методів.

Саморобна пастка для мух

Саморобну пастку для мух можна створити, зрізавши верхню частину пластикової пляшки і заповнивши дно солодкою рідиною, наприклад, цукровою водою, медом або газованою водою. Перевернута верхня частина поміщається всередину нижньої, утворюючи воронку, яка приваблює мух солодким запахом та ускладнює втечу.

Читайте також: Фахівці розповіли, як легко позбутися домашніх мух без агресивної хімії

Ефірні олії

Натуральний засіб від мух можна зробити, змішавши кілька крапель ефірних олій, таких як м'ята, лаванда, евкаліпт або цитронела, з водою у пляшці з розпилювачем. Розбризкування цієї суміші навколо дверних прорізів, вікон та інших точок входу в будинок допомагає відлякувати шкідників завдяки сильному аромату.

Яблучний оцет

Ефективний лайфхак полягає у створенні пастки з яблучним оцтом. Для цього потрібно налити його в банку або миску, а потім накрити поліетиленовою плівкою з невеликими отворами. Таким чином можна привабити мух за допомогою запаху, потім ті опиняться у пастці всередині контейнера.

Раніше фахівці повідомили способи позбутися мошок біля дому та в оселі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!