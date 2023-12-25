Як позбутися зморшок та прищів: Натуральні засоби

UAportal підготував лайфхаки, які сприяють омолодженню шкіри і спрямовані на вирішення поширених проблем з нею. Ми розглянемо натуральні засоби для боротьби з акне та зморшками.

Маска з лимонного соку та меду

На основі лимонного соку і меду можна створити маску для зменшення прищів і зморшок. Потрібно змішати рівні частини обох інгредієнтів і нанести суміш на обличчя.

Її слід залишити на 15 хвилин, а потім змити теплою водою. Лимонна кислота, що міститься в лимонному соку, допомагає відлущити шкіру і зменшити кількість прищів, тоді як мед забезпечує зволоження і зменшує появу зморшок.

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Точкове лікування олією чайного дерева

Олію чайного дерева можна використовувати як точковий засіб для лікування прищів і зморшок. Кілька крапель олії чайного дерева слід розбавити олією-носієм, наприклад, олією жожоба або кокосовою, і нанести безпосередньо на плями від прищів.

Протизапальні та антимікробні властивості олії чайного дерева допомагають зменшити кількість прищів і підтягнути шкіру, мінімізуючи появу зморшок.

Вмивання обличчя холодною водою

Обполіскування обличчя холодною водою може допомогти зменшити зморшки і акне. Холодна вода звужує пори, запобігаючи потраплянню в шкіру бактерій, що викликають акне. Крім того, вона може підтягнути шкіру, знижуючи видимість зморшок.

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