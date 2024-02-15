Як позбутися молі в будинку: 4 дієві методи

Не знаєте, як позбутися молі у будинку? UAportal розповів про ефективні поради, які допоможуть позбутися цих шкідників.

Використання натуральних репелентів

При спробі позбутися від молі в будинку ефективним рішенням можуть стати натуральні репеленти. Такі засоби, як пакетики з лавандою або ефірні олії, можуть допомогти відлякати міль. Розміщення цих репелентів у шафах, шухлядах та інших місцях зберігання допоможе боротися зі шкідниками.

Регулярне прибирання

Ще один ефективний спосіб боротьби з міллю в будинку – регулярне прибирання. Видаляючи пил, шерсть домашніх тварин і крихти їжі, ви усуваєте джерела їжі, які приваблюють міль. Пилосос для килимів та оббивки може допомогти усунути яйця та личинки молі, а також видалити дорослих особин і запобігти їхньому розмноженню.

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Герметизація тріщин і отворів

Щоб запобігти проникненню молі в будинок, дуже важливо заклеїти тріщини та отвори в стінах, вікнах і дверях. Використовуючи шпаклівку або захисну плівку, ви можете зменшити ймовірність проникнення шкідників всередину приміщення.

Правильне зберігання одягу та тканин

Коли справа доходить до захисту одягу та тканин від молі, правильне зберігання є ключовим фактором. Використання герметичних контейнерів або чохлів для одягу може запобігти доступу шкідників. Також важливо чистити одяг перед зберіганням, оскільки забруднені тканини більш схильні до пошкодження міллю.

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