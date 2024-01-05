Як позбутися ковтунців на одязі: 3 дієвих лайфхаки

Кілька факторів можуть сприяти появі ковтунців, наприклад, заводський брак під час виробництва, неправильний догляд в домашніх умовах (наприклад, чистка або прання), постійне тертя в певних місцях (зазвичай на рукавах або там, де одяг треться об рюкзак чи сумку), або регулярне використання. UAportal підготував три ефективні лайфхаки, які допоможуть вам вирішити цю проблему.

Бритва

Використовуючи старе і тупе лезо, обережно проведіть бритвою від низу до верху одягу. Ця техніка допоможе обрізати ворсинки.

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Однак будьте обережні, оскільки бритва може пошкодити делікатні тканини. Важливо уникати використання леза на пальто з кашеміру, ангори або мохеру.

Гребінець

Скористайтеся гребінцем з дрібними і частими зубчиками, щоб легко видалити ковтунці з вашого одягу. Просто розчешіть шерсть вздовж напрямку волокон за кілька проходів, і ви побачите, як ворсинки зникнуть.

Ножиці

Використовуйте цей метод з максимальною обережністю, подібно до техніки бритви. Почніть з того, що розстеліть одяг на твердій поверхні і злегка натягніть його в тих місцях, де є ковтунці.

Щоб розпушити ворсинки, обережно почистіть уражені ділянки гребінцем або зубною щіткою. Потім за допомогою маленьких гострих ножиць акуратно обріжте ковтунці.

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