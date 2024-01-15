Як позбутися відчуття втоми: Ефективні способи

UAportal підготував декілька порад, що допоможуть побороти втому. Дізнайтеся, як за допомогою простих методів можна стати більш розслабленим.

Висипайтеся

Достатній сон має ключове значення для запобігання та зменшення втоми. Намагайтеся спати 7-8 годин на добу. Підтримуючи послідовний графік та створюючи розслаблюючу атмосферу перед сном, можна покращити його якість.

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Пийте достатню кількість води

Зневоднення може спричинити відчуття виснаження. Дуже важливо пити багато води протягом дня. Слід уникати надмірного вживання кофеїну та алкоголю, оскільки вони можуть зневоднювати організм.

Регулярно займайтеся фізичними вправами

Регулярна фізична активність може підвищити рівень енергії. Щонайменше півтори години фізичних вправ середньої інтенсивності щотижня можуть допомогти поліпшити кровообіг і потік кисню в організмі.

Збалансоване харчування

Багата на поживні речовини їжа може забезпечити організм енергією, необхідною для подолання втоми. Важливо зосередитися на споживанні різноманітних фруктів, овочів, нежирних білків і цільного зерна. Також потрібно уникати солодкої та обробленої їжі, оскільки вона може спричинити виснаження організму.

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