Як позбутися чайного нальоту на чашках і термосі

Видалення плям від чаю з посуду може бути клопіткою справою, але є кілька ефективних методів, які допоможуть досягти блискучої чистоти. UAportal розповів про прості та ефективні способи боротьби зі стійкими чайними відкладеннями.

Оцет і харчова сода

Оцет і харчову соду можна використовувати, щоб позбутися чайного нальоту на чашках і термосах. Просто наповніть чашку або термос розчином з рівних частин оцту і води, а потім додайте пару столових ложок харчової соди, і залиште на деякий час. Потім промийте водою.

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Лимонний сік і сіль

Суміш лимонного соку і солі також може ефективно видалити чайний наліт з чашок і термосів. На шматочок лимона нанесіть сіль і потріть ним уражені ділянки, а потім змийте водою. Кислота лимонного соку та абразивні властивості солі чудово видаляють плями від чаю, залишаючи посуд чистим.

Зубна паста

Відомо, що зубна паста творить чудеса у видаленні чайного нальоту. Невелику кількість пасти слід нанести на м'яку ганчірку або зубну щітку і почистити забруднені ділянки. М'які абразивні властивості зубної пасти допомагають м'яко видалити плями, не пошкоджуючи поверхню посуду.

Паста з харчовою содою

Приготуйте пасту з харчової соди та води і нанесіть її на заплямовані чаєм ділянки. Залиште її на кілька хвилин, а потім відтирайте плями губкою або ганчіркою. М'який абразивний склад харчової соди допомагає розщеплювати наліт від чаю, полегшуючи його змивання.

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