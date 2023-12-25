Як використовувати зубну пасту на кухні: Поради для господинь

Зубна паста відома своїми корисними властивостями для догляду за порожниною рота, але мало хто знає, що вона може стати невід'ємним помічником у прибиранні кухні. Її незвичайне застосування може виявитися справжньою знахідкою для розв'язання різних побутових завдань. UAportal підготував декілька лайфхаків, що допоможуть знайти використання для цього "некухонного" предмету.

Засіб для чищення кухні

Нанесіть невелику кількість засобу на вологу ганчірку і круговими рухами видаліть плями на приладах з нержавіючої сталі. Після цього протріть поверхню, щоб відновити блиск і чистоту.

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Засіб для видалення іржі

Зубна паста може допомогти у видаленні іржі з кухонних ножів та посуду. Нанесіть засіб на уражені ділянки і залиште на кілька хвилин, почистіть поверхню зубною щіткою або губкою. Потім ретельно промийте, щоб відновити блиск і чистоту металевих предметів.

Дезодоруємо обробні дошки

Використання зубної пасти для чищення обробних дощок дозволяє дезодорувати та очищати їх. Антибактеріальна дія засобу усуває бактерії, що викликають неприємний запах, залишаючи поверхні чистими. Після цього промийте дошки водою і дайте їм повністю висохнути перед використанням.

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