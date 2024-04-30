Як використати стиглі банани в кулінарії та не тільки

Для чого можуть знадобитись стиглі банани

Відкрийте для себе практичні та креативні способи використання стиглих бананів. UAportal підготував прості, але цікаві способи.

Бананове морозиво

Стиглі банани потрібно очистити від шкірки, нарізати, а потім заморозити на кілька годин. Заморожені банани варто подрібнити в кухонному комбайні до однорідної кремоподібної консистенції. Для більш вираженого солодкого смаку можна додати трохи молока або ложку меду.

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Бананове смузі

Використовуйте залишки стиглих бананів для приготування смачного та освіжаючого бананового смузі. Змішайте стиглий банан з грецьким йогуртом та крапелькою меду, та помішайте за допомогою блендера. Для додаткового смаку та поживних речовин можна додати мигдальне молоко або жменю заморожених ягід.

Бананова маска для волосся

Для створення натуральної маски для волосся стиглий банан розітріть у пюре і змішайте зі столовою ложкою кокосової або оливкової олії. Після того, нанесіть суміш на вологе волосся і залиште на 15-20 хвилин, після чого волосся ретельно промийте. Поживні речовини, що містяться в банані та олії, зволожують і живлять волосся, роблячи його м'яким і блискучим.

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