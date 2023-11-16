Як використовувати продукти незвичним способом: корисні лайфхаки

UAportal підготував декілька корисних лайфхаків, які допоможуть знайти несподівані, але практичні способи перетворення повсякденних речей на цінних помічників. Ці нетрадиційні способи використання продуктів допоможуть заощадити час та гроші.

Кава: секретний інгредієнт від подряпин

Кавова гуща може слугувати чудовим барвником. Нанесіть кавову гущу на подряпини на темно-коричневих меблях або сумках. Однак будьте обережні і протестуйте цей метод на непомітній ділянці, перш ніж продовжувати.

Чайні пакетики: усунення неприємних запахів

Неприємні запахи в сумці можна усунути без особливих зусиль. Розгорніть кілька пакетиків чаю і покладіть їх у сумку, щоб усунути небажані запахи. Зберігайте пакетики у розстебнутій внутрішній кишені.

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Лимонний сік: засіб від вапняного нальоту

Приготуйте розчин, закип'ятивши воду з лимонним соком і шкіркою в чайнику, а потім дайте йому охолонути. Лимон творить дива, коли справа доходить до видалення вапняного нальоту, забезпечуючи ефективні результати без необхідності використання агресивних хімічних миючих засобів.

Яйця: засіб від опіків

Відчуйте полегшення дискомфорту від незначних опіків за допомогою простого яйця. Якщо ви отримали опік, обережно втирайте сирий яєчний білок в уражену ділянку. Це не тільки полегшить біль, але й може запобігти утворенню пухирів.

Пиво: кондиціонер для волосся

Пиво може слугувати кондиціонером для волосся. Розбавте воду пивом і використовуйте його як ополіскувач після миття голови. Спостерігайте, як локони стають блискучими та здоровими завдяки цій альтернативі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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