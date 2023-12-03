Як використовувати харчові продукти не за призначенням: поради для господарок

Харчові продукти, що можуть допомогти вам у господарстві

Харчові продукти не завжди використовуються лише для приготування страв чи подолання голоду. Натомість звичайні інгредієнти кухні можуть виявитися неймовірно корисними в інших аспектах життя. UAportal зібрав лайфхаки для господарок, що перетворять звичайні продукти на багатофункціональних помічників у їхньому щоденному житті.

Кавова гуща

Кава – це не лише популярний інгредієнт для приготування напою, але й чудовий засіб для догляду за шкірою. Кавова гуща може використовуватися як натуральний відлущувальний засіб, допомагаючи омолодити та очистити шкіру обличчя.

Цитруси

Залишки цитрусових шкірок можна використовувати не лише в кулінарії, але й у домашньому господарстві. З них можна створити ефективний домашній освіжувач повітря, який додасть приємний аромат вашому приміщенню.

Харчова сода

Стійкі плями на кухонних стільницях можна легко усунути. Для цього достатньо посипати вологу ганчірку харчовою содою та протерти поверхню стільниці.

Оцет та сода

Суміш оцту та харчової соди є ефективним засобом для прочищення каналізаційних труб. Цей метод дозволяє ефективно розчиняти жир, покращуючи стан системи водовідведення.

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Кетчуп

Кетчуп не лише смачний додаток до страв, але і корисний засіб для відновлення блиску латунних і мідних виробів. Використання кетчупу як чистильного засобу може допомогти відновити природний блиск металевих поверхонь.

Бананова шкірка

Для відновлення блиску шкіряного взуття ви можете скористатися звичайним бананом. Просто натріть взуття внутрішньою стороною бананової шкірки, щоб відновити його природний блиск.

Кокосова олія

Кокосова олія відома своїми унікальними властивостями як фантастичний природний зволожувач для волосся. Також вона відмінно доглядає за шкірою, даруючи їй не лише зволоження, а й живильні речовини.

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